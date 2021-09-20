Затерянный мир: На одном дыхании — смотреть выпуск онлайн от 21.09.2021

Затерянный мир: На одном дыхании — смотреть выпуск онлайн от 21.09.2021

21 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет о нюансах работы глубоководных водолазов, которые неделями живут под водой, не видя родных и близких.

Вы узнаете историю украинца Александра Бубенчикова — чемпиона мира по фридайвингу. На его счету более 30 национальных рекордов. Ему удается на одном вдохе проплыть длину шести олимпийских бассейнов!

Также, эксклюзивно для канала 2+2 водолаз Крис Лемонс откроет секрет, как он смог выжить в холодных водах Атлантики на глубине 200 метров, без доступа к воздуху на протяжении 30 минут.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 21.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.