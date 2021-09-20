Затерянный мир: За закрытой дверью — смотреть выпуск онлайн от 23.09.2021

20 сентября 2021 16:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: За закрытой дверью — смотреть выпуск онлайн от 23.09.2021
Затерянный мир: За закрытой дверью — смотреть выпуск онлайн от 23.09.2021
пресс-служба

23 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Геннадий Попенко расскажет о самых секретных местах на планете, которые находятся под пристальной охраной, за колючими проволоками и железобетонными дверями, и куда могут попасть только избранные, а всем остальным вход строго воспрещен.

Вы узнаете, что даже на Эйфелевой башне есть место, куда нельзя попасть туристу — комната конструктора Гюстава Эйфеля. А во всемирно известном парке развлечений Диснейленде есть элитный клуб для избранных — «33».

А также авторы программы расскажут о тайном городе Ивано-Франковск-16, где дислоцировалась одна из самых больших баз ядерных боеприпасов Советского Союза. 

Новый выпуск программы Затерянный мир от 23.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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