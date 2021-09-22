Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 19.09.2021)

19 сентября на СТБ вышел 4 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 3 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

В первой части зрители услышали историю бывшего мужа Валентины Виктора, который рассказал, что по запаху определил, что женщина ему изменила. И на удивление оказался прав, ведь тест ДНК показал, что 9-месячная дочь Вали не является биологическим ребенком Виктора. В 4 выпуск программы Тайны ДНК 2021 вы услышите еще больше шокирующей информации. Односельчане Валентины откровенно поведали журналистам, что Илюшенко ведет крайне распутный образ жизни и берет за свои услуги по 100 гривен за «сеанс». Если это правда, то отыскать отца Александры будет очень сложно! Сможет ли команда программы найти иголку в стоге сена?

4 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 19.09.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.