Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 19.09.2021)

22 сентября 2021 00:27 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 19.09.2021)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 19.09.2021)
пресс-служба

19 сентября на СТБ вышел 4 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 3 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Читайте такжеЯ соромлюсь свого тіла-7: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
Смотрите в 4 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

В первой части зрители услышали историю бывшего мужа Валентины Виктора, который рассказал, что по запаху определил, что женщина ему изменила. И на удивление оказался прав, ведь тест ДНК показал, что 9-месячная дочь Вали не является биологическим ребенком Виктора. В 4 выпуск программы Тайны ДНК 2021 вы услышите еще больше шокирующей информации. Односельчане Валентины откровенно поведали журналистам, что Илюшенко ведет крайне распутный образ жизни и берет за свои услуги по 100 гривен за «сеанс». Если это правда, то отыскать отца Александры будет очень сложно! Сможет ли команда программы найти иголку в стоге сена?

4 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 19.09.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

видео телешоу Таємниці ДНК 4 сезон

Материалы по теме

Стосується кожного: Поединок любовниц (эфир от 24.09.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Поединок любовниц (эфир от 24.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)
Сериалы

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)
Звана вечеря-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)
Телешоу

Звана вечеря-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.09.2021)
Маскарад 2 сезон: Александр Попов рассказал о реакции мамы на его выступление в образе Попугая
Новости

Маскарад 2 сезон: Александр Попов рассказал о реакции мамы на его выступление в образе Попугая

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK