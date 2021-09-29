Затерянный мир: Исландия — земля легенд — смотреть выпуск онлайн от 28.09.2021

29 сентября 2021 11:19 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Затерянный мир: Исландия — земля легенд — смотреть выпуск онлайн от 28.09.2021

28 сентября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Максим Сухенко расскажет о самом загадочном острове мира Исландии. Фантастические пейзажи ледяных лабиринтов и отвесных скал сделали это место очень популярным для сьемок блокбастеров. В тоже время климат этого острова совсем не простой. В марте, в разгар арктической зимы, солнце восходит над островом всего на несколько часов, а ветер настолько сильный, что легко сбивает с ног. Как местные жители привыкли к таким погодным условиям и почему страна стала такой популярной среди туристов смотрите в выпуске.

Также вы узнаете историю экстремального фотографа Криса Букарда, который ради уникальных кадров отправился в путешествие по диким местам Исландии, попав в сильнейшую бурю, из которой едва удалось выжить.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 28.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

видео телешоу Затерянный мир смотреть

Материалы по теме

Готовим вместе: Блюда из грибов (эфир от 19.09.2021)
Телешоу

Готовим вместе: Блюда из грибов (эфир от 19.09.2021)
Эксы-3: кто покинул шоу в 3 выпуске от 28.09.2021
Новости

Эксы-3: кто покинул шоу в 3 выпуске от 28.09.2021
Преподы: смотреть онлайн 16 серию от 22.09.2021
Сериалы

Преподы: смотреть онлайн 16 серию от 22.09.2021
Стосується кожного: Отпечатки преступления (эфир от 29.09.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Отпечатки преступления (эфир от 29.09.2021)

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK