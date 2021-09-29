Затерянный мир: Исландия — земля легенд — смотреть выпуск онлайн от 28.09.2021

28 сентября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет о самом загадочном острове мира — Исландии. Фантастические пейзажи ледяных лабиринтов и отвесных скал сделали это место очень популярным для сьемок блокбастеров. В тоже время климат этого острова совсем не простой. В марте, в разгар арктической зимы, солнце восходит над островом всего на несколько часов, а ветер настолько сильный, что легко сбивает с ног. Как местные жители привыкли к таким погодным условиям и почему страна стала такой популярной среди туристов — смотрите в выпуске.

Также вы узнаете историю экстремального фотографа Криса Букарда, который ради уникальных кадров отправился в путешествие по диким местам Исландии, попав в сильнейшую бурю, из которой едва удалось выжить.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 28.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.