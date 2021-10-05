Затерянный мир: Теракты — смотреть выпуск онлайн от 04.10.2021

5 октября 2021 23:41 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Затерянный мир: Теракты — смотреть выпуск онлайн от 04.10.2021
Затерянный мир: Теракты — смотреть выпуск онлайн от 04.10.2021
пресс-служба

4 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Андрей Дебрин раскроет уникальные факты о самых масштабных терактах в мире, а также ответит на вопросы, когда, кто и зачем идет на подобные действия против мирного населения. Вы узнаете, почему за последние пять лет количество террористических атак увеличилось на 300 процентов.

Также авторы программы выяснят, что на самом деле скрывается за выражением «международный терроризм». И могут ли люди, призванные нас спасать от катастроф, быть организаторами беспорядков, если да — то какова причина?

Новый выпуск программы Затерянный мир от 04.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

видео телешоу Затерянный мир новый выпуск

Материалы по теме

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 6 выпуска
Новости

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 6 выпускаЭксклюзив
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 05.10.2021)
Сериалы

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 05.10.2021)
Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов показал самый опасный аэропорт в мире
Новости

Орел и Решка. Земляне: ведущий Кирилл Макашов показал самый опасный аэропорт в миреЭксклюзив
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2021)
Сериалы

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2021)

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 30.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK