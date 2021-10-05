Затерянный мир: Теракты — смотреть выпуск онлайн от 04.10.2021

4 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Андрей Дебрин раскроет уникальные факты о самых масштабных терактах в мире, а также ответит на вопросы, когда, кто и зачем идет на подобные действия против мирного населения. Вы узнаете, почему за последние пять лет количество террористических атак увеличилось на 300 процентов.

Также авторы программы выяснят, что на самом деле скрывается за выражением «международный терроризм». И могут ли люди, призванные нас спасать от катастроф, быть организаторами беспорядков, если да — то какова причина?

Новый выпуск программы Затерянный мир от 04.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.