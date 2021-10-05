Затерянный мир: Спутники меняют мир — смотреть выпуск онлайн от 05.10.2021

5 октября 2021 23:55 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Спутники меняют мир — смотреть выпуск онлайн от 05.10.2021
Затерянный мир: Спутники меняют мир — смотреть выпуск онлайн от 05.10.2021
пресс-служба

5 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Максим Сухенко расскажет, как спутникам удалось спасти более 50 тысяч человеческих жизней, благодаря возможности фиксировать данные даже в самых недоступных точках мира.

Также вы узнаете историю украинца Макса Полякова, создавшего в Украине первую ІТ-компанию, со временем развитую в целую космическую корпорацию. Сегодня его компания сотрудничает с NASA, занимается созданием спутников, их запуском в космос и анализом собранных данных.

Авторы программы расскажут, как снимки из спутников помогают ученым делать величайшие открытия науки. К примеру, благодаря данным спутников удалось обнаружить следы неизвестной ранее цивилизации из Южной Америки, спрятанной от всего мира непроходимыми джунглями.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 05.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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