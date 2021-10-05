Затерянный мир: Спутники меняют мир — смотреть выпуск онлайн от 05.10.2021
5 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.
Ведущий Максим Сухенко расскажет, как спутникам удалось спасти более 50 тысяч человеческих жизней, благодаря возможности фиксировать данные даже в самых недоступных точках мира.
Также вы узнаете историю украинца Макса Полякова, создавшего в Украине первую ІТ-компанию, со временем развитую в целую космическую корпорацию. Сегодня его компания сотрудничает с NASA, занимается созданием спутников, их запуском в космос и анализом собранных данных.
Авторы программы расскажут, как снимки из спутников помогают ученым делать величайшие открытия науки. К примеру, благодаря данным спутников удалось обнаружить следы неизвестной ранее цивилизации из Южной Америки, спрятанной от всего мира непроходимыми джунглями.
Новый выпуск программы Затерянный мир от 05.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.