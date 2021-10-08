Готовим вместе: Намазки (эфир от 26.09.2021)
8 октября 2021 11:15
Готовим вместе: Намазки (эфир от 26.09.2021)
пресс-служба
26 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Намазки.
Готовим вместе: Этот продукт – палочка-выручалочка для любого случая: будь то неожиданный приезд родственников, щедрое застолье или же перекус. Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский расскажут об универсальных и изысканных намазках и поделятся оригинальными рецептами этого блюда. В меню этой программы: плавленый сливочный сыр; селедочное масло с икрой минтая; паштет из печеных овощей и крем-сыра с семенами подсолнуха; риет из свинины с карамелизированным луком.
Новый выпуск проекта Готовим вместе от 26.09.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.