Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 03.10.2021)

9 октября 2021 15:37 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 03.10.2021)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 03.10.2021)
пресс-служба

3 октября на СТБ вышел 6 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 6 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Читайте такжеЯ соромлюсь свого тіла-7: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
Смотрите в 6 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

Дарья обратилась в проект по просьбе своего 6-летнего сына Вани. Год назад мальчик познакомился со своим папой Александром и провел с ним прекрасный день. Вместе они катались на корабле, ели сладости и папа даже подарил мальчику модную куртку. Александр пообещал сыну, что скоро вернется и принесет ему подарок – гироскутер. Но больше Ваня своего папу не видел. Журналистам программы Тайны ДНК 2021 Александр признался, что не считает Ваню своим сыном. А Дарья так и вовсе ужасная мать, которая издевается над Ваней! Где же правда? Истина выйдет наружу в проекте Тайны ДНК.

6 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 03.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

видео телешоу Таємниці ДНК 4 сезон

Материалы по теме

Хата на тата-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
Телешоу

Хата на тата-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
Козырное место - смотреть онлайн 17 серию от 11.10.2021
Сериалы

Козырное место - смотреть онлайн 17 серию от 11.10.2021
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 26 серию от 22.09.2021
Сериалы

Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 26 серию от 22.09.2021
Холостячка-2: кто покинул проект в 4 выпуске от 08.10.2021
Новости

Холостячка-2: кто покинул проект в 4 выпуске от 08.10.2021

Популярное на сайте

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 3 выпуске от 01.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 3 выпуске от 01.10.2021

Популярное видео

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 04.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 06.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 06.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK