Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 03.10.2021)

3 октября на СТБ вышел 6 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 6 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Дарья обратилась в проект по просьбе своего 6-летнего сына Вани. Год назад мальчик познакомился со своим папой Александром и провел с ним прекрасный день. Вместе они катались на корабле, ели сладости и папа даже подарил мальчику модную куртку. Александр пообещал сыну, что скоро вернется и принесет ему подарок – гироскутер. Но больше Ваня своего папу не видел. Журналистам программы Тайны ДНК 2021 Александр признался, что не считает Ваню своим сыном. А Дарья так и вовсе ужасная мать, которая издевается над Ваней! Где же правда? Истина выйдет наружу в проекте Тайны ДНК.

6 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 03.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.