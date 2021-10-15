МастерШеф 11 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

15 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
пресс-служба канала СТБ

16 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу МастерШеф-11. 8 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 8 выпуске шоу МастерШеф-11: В первом конкурсе недели кулинарам-аматорам предстоит не только улучшить свои профессиональные навыки, но и понять, какую ценность могут нести слова. Участники поделятся на две команды. Капитаны выберут су-шефов, а после – покинут кухню вместе с ними.  Для оставшихся участников Эктор Хименес-Браво проведет мастер-класс. Шеф-повар приготовит авторское многокомпонентное блюдо. Работа будет разделена на 6 этапов. Каждый участник от команды сможет увидеть по одному из них. Они по очереди будут смотреть на процессы приготовления, а после – им предстоит за 3 минуты вместить все увиденное в 5 словах на бумаге. Капитанам и их помощникам необходимо повторить оригинал блюда по подсказкам своих команд. Если участники захотят написать больше слов капитанам, им придется расплатиться… временем.  Больше слов – меньше времени на приготовление блюда. Что выберут аматоры? А также, смогут ли они воссоздать блюдо Эктора?

8 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 16 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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