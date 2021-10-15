МастерШеф 11 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021) пресс-служба канала СТБ

16 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу МастерШеф-11. 8 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.