Затерянный мир: Эверест хранитель тайн — смотреть выпуск онлайн от 19.10.2021

19 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет, сколько усилий и денег нужно потратить, чтобы покорить самую высокую точку мира — Эверест. Ответит на вопрос, почему люди готовы пробираться сквозь снежные бури и идти на большой риск, не боясь смерти.

Эксклюзивно для программы «Затерянный мир» украинские альпинисты рассказали, как покоряли высоту в 8849 метров. Также вы узнаете уникальные драматические истории украинцев, которые побывали на Джомолунгме.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 19.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.