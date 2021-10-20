Затерянный мир: Эверест хранитель тайн — смотреть выпуск онлайн от 19.10.2021

20 октября 2021 09:57 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Эверест хранитель тайн — смотреть выпуск онлайн от 19.10.2021
Затерянный мир: Эверест хранитель тайн — смотреть выпуск онлайн от 19.10.2021
пресс-служба

19 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Максим Сухенко расскажет, сколько усилий и денег нужно потратить, чтобы покорить самую высокую точку мира — Эверест. Ответит на вопрос, почему люди готовы пробираться сквозь снежные бури и идти на большой риск, не боясь смерти.  

Эксклюзивно для программы «Затерянный мир» украинские альпинисты рассказали, как покоряли высоту в 8849 метров. Также вы узнаете уникальные драматические истории украинцев, которые побывали на Джомолунгме. 

Новый выпуск программы Затерянный мир от 19.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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