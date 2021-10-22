Затерянный мир: Кто создал Землю — смотреть выпуск онлайн от 21.10.2021

22 октября 2021 10:24 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Кто создал Землю — смотреть выпуск онлайн от 21.10.2021
Затерянный мир: Кто создал Землю — смотреть выпуск онлайн от 21.10.2021
пресс-служба

21 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Геннадий Попенко раскроет шокирующие результаты последних исследований ученых: сколько лет нашей планете и человечеству на самом деле. Вы узнаете, действительно ли Библия - самый достоверный учебник по истории.

Также авторы программы объяснят, зачем человечество постоянно пугают приближением конца света, когда оно состоится и почему даже закоренелые атеисты начинают верить в Бога?

Кроме того, вы узнаете, зачем люди вкладывают миллионы долларов в экспонаты для музеев, которые якобы могут доказать то, что Бог создал Землю за шесть дней. 

Новый выпуск программы Затерянный мир от 21.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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