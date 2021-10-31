Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 31.10.2021)

31 октября на СТБ выйдет 10 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 10 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

выйдет продолжение непростой истории Алеко и Пикрии. 10 выпуск проекта «Таємниці ДНК»-4 удивит каждого зрителя. Неделю назад гости из Грузии узнали, что они не родные брат и сестра. Смогут ли Алеко и Пикрия найти своих родственников в Украине или уедут домой ни с чем?

Продолжается история семьи Микаутадзе из Грузии. В 9 выпуске Алеко и Пикрия узнали, что они не родные брат и сестра. Найдут ли герои своих родственников в Украине? Почему дети попали в руки садистки? И кем окажется женщина, которая придет в студию проекта с признанием? Ответы, как всегда, находятся в конвертах с тестами ДНК. Шокирующая развязка самой запутанной истории сезона!

10 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 31.10.2021 смотрите скоро онлайн на нашем сайте tv.ua.