Готовим вместе: Блюда из брокколи (эфир от 17.10.2021)
3 ноября 2021 09:52
Готовим вместе: Блюда из брокколи (эфир от 17.10.2021)
пресс-служба канала Интер
17 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Блюда из брокколи.
Готовим вместе: Почему брокколи считают продуктом долгожителей? Как влияет на организм ее отрицательная калорийность? И может ли этот суперфуд заменить продукты животного происхождения? Об этом расскажет ведущий Андрей Доманский, а шеф-повар Андрей Дромов поделится тремя рецептами блюд, которые можно приготовить из брокколи. В меню этой программы: салат из запеченной брокколи с лимонно-йогуртовым соусом; оладьи из брокколи с моцареллой; киш с брокколи и сыром фета.
Новый выпуск проекта Готовим вместе от 17.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.