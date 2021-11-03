Готовим вместе: Блюда из брокколи (эфир от 17.10.2021)

3 ноября 2021 09:52 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Готовим вместе: Блюда из брокколи (эфир от 17.10.2021)
Готовим вместе: Блюда из брокколи (эфир от 17.10.2021)
пресс-служба канала Интер

17 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Тема выпуска – Блюда из брокколи.

Читайте такжеГотовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 30 выпуск от 21.08.2021
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: Почему брокколи считают продуктом долгожителей? Как влияет на организм ее отрицательная калорийность? И может ли этот суперфуд заменить продукты животного происхождения? Об этом расскажет ведущий Андрей Доманский, а шеф-повар Андрей Дромов поделится тремя рецептами блюд, которые можно приготовить из брокколи. В меню этой программы: салат из запеченной брокколи с лимонно-йогуртовым соусом; оладьи из брокколи с моцареллой; киш с брокколи и сыром фета.

Новый выпуск проекта Готовим вместе от 17.10.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

видео Готовим вместе телешоу

Материалы по теме

Эксы-3: кто покинул шоу в 8 выпуске от 02.11.2021
Новости

Эксы-3: кто покинул шоу в 8 выпуске от 02.11.2021
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.11.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.11.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 14.10.2021)
Телешоу

Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 14.10.2021)
Кристен Стюарт подтвердила, что помолвилась со своей девушкой
Новости

Кристен Стюарт подтвердила, что помолвилась со своей девушкой

Популярное на сайте

Год какого животного 2022 по восточному календарю

Год какого животного 2022 по восточному календарю
Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю
Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
Мир наизнанку-13: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

Мир наизнанку-13: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK