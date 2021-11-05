Шоу Маскарад 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
6 ноября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет финальный 8 выпуск грандиозного шоу Маскарад-2. 8 выпуск 2 сезона шоу Маскарад смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Субботним вечером на сцене будут раскрыты имена всех пяти звезд, которые скрыты в костюмах сказочных персонажей: Куклы, обольстительного Пан Коцького, сумасшедшего Шляпника, хозяйственной Гусыни, модного и татуированного Тролля.
8 выпуск шоу Маскарад 2 сезон смотрите 6 ноября в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.