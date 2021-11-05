Шоу Маскарад 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)

6 ноября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет финальный 8 выпуск грандиозного шоу Маскарад-2. 8 выпуск 2 сезона шоу Маскарад смотрите онлайн на сайте TV.UA.

В субботу, 6 ноября, на телеканале 1+1 состоится грандиозный финал 2 сезона шоу Маскарад , в котором команды звездных охотников разгадывают фантастических персонажей, а наиболее обсуждаемые личности страны демонстрируют свои таланты в ярких образах.

Субботним вечером на сцене будут раскрыты имена всех пяти звезд, которые скрыты в костюмах сказочных персонажей: Куклы, обольстительного Пан Коцького, сумасшедшего Шляпника, хозяйственной Гусыни, модного и татуированного Тролля.

8 выпуск шоу Маскарад 2 сезон смотрите 6 ноября в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.