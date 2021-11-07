Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 11 выпуск (эфир от 07.11.2021)

7 ноября на СТБ выйдет 11 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 11 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

героиней программы станет Светлана из Одессы, которая усыновила детей с серьезными патологиями позвоночника. Болезнь их оказалась генетической, поэтому женщина хочет найти родственников сына и дочери. Поможет ли ей в этом тест ДНК?

У 42-летней Светланы двое детей с заболеваниями позвоночника. На проект женщина пришла, чтобы сделать тест ДНК у их предполагаемой биологической семьи. Генетическое обследование кровных родственников необходимо, чтобы повысить эффективность лечения и предотвратить проблемы у внуков.

Удастся ли Светлане найти родственников своих приемных детей? И почему вероятная бабушка будет отказываться пройти тестирование?

11 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 31.10.2021 смотрите скоро онлайн на нашем сайте tv.ua.