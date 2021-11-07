Затерянный мир: Двойная жизнь — смотреть выпуск онлайн от 08.11.2021

7 ноября 2021 21:55 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Двойная жизнь — смотреть выпуск онлайн от 08.11.2021
Затерянный мир: Двойная жизнь — смотреть выпуск онлайн от 08.11.2021
пресс-служба канала 2+2

8 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Андрей Дебрин раскроет секретные методы, благодаря которым можно разоблачить шпиона и тех, кто ведет двойную жизни. Как понять, что за вами следят, хорошо ли вы знаете своих коллег и соседей, и какую информацию не стоит раскрывать даже хорошим знакомым?

Зрители 2+2 узнают интересные факты о жизни и работе легендарных разведчиков и тайных агентов. Кто такие разведчики-нелегалы, какую спецтехнику они используют и каково это — всю жизнь выдавать себя за другого человека.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 08.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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