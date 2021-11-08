Затерянный мир: Выбранные морем — смотреть выпуск онлайн от 09.11.2021

9 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет о темной стороне океана и смельчаках, которые решились бороться со стихией. Почему яхтсмены отказываются переходить Атлантику, кому стоит бояться волн-убийц, как выжить в сокрушительном шторме и как в 21 столетии ищут моряков в открытом океане.

А также эксклюзивно в программе Затерянный мир — шокирующие подробности выживания от матроса Евгения Николова, которому во время рейса на судне «Бурбон Роуд» пришлось в одиночку бороться за свою жизнь.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 08.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.