Затерянный мир: «Вуду-Президент» — смотреть выпуск онлайн от 10.11.2021

8 ноября 2021 06:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: «Вуду-Президент» — смотреть выпуск онлайн от 10.11.2021
Затерянный мир: «Вуду-Президент» — смотреть выпуск онлайн от 10.11.2021
пресс-служба канала 2+2

10 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Максим Сухенко расскажет историю диктатора Франсуа Дювалье, который подражал духам вуду и строил политику на основе собственных суеверий. Почему бессменного президента Гаити называли «Папа Док» и за какие поступки его считали одним из самых жестоких правителей Западного полушария.

Кто поддерживал диктатора, как ему удалось так долго продержаться у власти и почему жители страны терпели эксцентричные выходки Дювалье.

Дикие «городские» развлечения, террор, мистические символы и предрассудки — зрители узнают, как Франсуа Дювалье за 14 лет превратил Гаити в одну из самых бедных стран мира.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 08.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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