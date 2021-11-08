Затерянный мир: «Вуду-Президент» — смотреть выпуск онлайн от 10.11.2021

10 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет историю диктатора Франсуа Дювалье, который подражал духам вуду и строил политику на основе собственных суеверий. Почему бессменного президента Гаити называли «Папа Док» и за какие поступки его считали одним из самых жестоких правителей Западного полушария.

Кто поддерживал диктатора, как ему удалось так долго продержаться у власти и почему жители страны терпели эксцентричные выходки Дювалье.

Дикие «городские» развлечения, террор, мистические символы и предрассудки — зрители узнают, как Франсуа Дювалье за 14 лет превратил Гаити в одну из самых бедных стран мира.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 08.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.