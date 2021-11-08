Затерянный мир: Пророки среди нас — смотреть выпуск онлайн от 11.11.2021

11 ноября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Геннадий Попенко расскажет, о каких событиях мирового масштаба нас предупреждают люди со сверхспособностями и к кому стоит прислушиваться сегодня. Есть ли среди нас пророки, что они скрывают и могут ли они влиять на наше с вами будущее?

Зрители услышат историю американского художника, которому удалось предсказать ужасную трагедию 11 сентября 2001 года. А также узнают, как украинец предвидел высадку на Луну, кто пророчит людям бессмертие и как современные богачи покупают будущее.

Невероятные и шокирующие события, свидетелями которых стали украинцы — в новом выпуске проекта.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 08.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.