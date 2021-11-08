Гроші: смотреть выпуск онлайн от 08.11.2021

8 ноября 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 08.11.2021
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 08.11.2021
пресс-служба канала 2+2

8 ноября на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Гроші. Новый выпуск программы Гроші от 08.11.2021 смотрите онлайн на TV.UA.

Читайте такжеПраво на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.11.2021)
Смотрите в новом выпуске программы Гроші: журналисты обнародуют факты контрабандой схемы корейских авто в Одессе.

Хотите сэкономить и купить машину в Южной Корее? Остерегайтесь мошенников! В Одессе таможенники организовали очередную коррупционную схему, к которой причастны бизнесмены, сотрудники СБУ и прокуратуры. Получив партию машин, дельцы искусственно завышают цену на авто, а затем предлагают украинцам вариант намного «выгоднее» – обратиться в частную компанию, где за взятку помогают оформить машину дешевле. Кто стоит за масштабной аферой, сколько таможенники заработали на простых украинцах и получат ли они свое наказание – смотрите в новом выпуске программы «Гроші».

Кроме того, не пропустите журналистское расследование из Запорожской области, где громада годами ведет борьбу против строительства карьера по добыче каолина. Кто скупает у местных земли, используя «серые схемы», правда ли, что под каолином находятся запасы других полезных ископаемых, которые излучают радиацию, и не обернется ли запланированное производство экологической катастрофой для региона, разбирались журналисты «Грошей».

А также подробности самых громких аварий, фигурантами которых становились дети бизнесменов и политиков: как «мажоры» откупаются от ответственности, сколько для «золотой молодежи» стоит свобода и чем закончилось скандальное дело Зайцевой в Харькове.

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным от 08.11.2021 смотрите в 19:30 на 2+2 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

2+2 видео Грошi политика телешоу телешоу онлайн Александр Преподобный телешоу 2021

Материалы по теме

Опер по вызову-6: канал 2+2 снимает продолжение остросюжетного детектива
Анонсы на ТВ

Опер по вызову-6: канал 2+2 снимает продолжение остросюжетного детективаЭксклюзив
Говорит Украина: Шок: зачем мама избила ребенка в прямом эфире? (эфир от 08.11.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Шок: зачем мама избила ребенка в прямом эфире? (эфир от 08.11.2021)
Личная жизнь и любовь в год Тигра: прогноз на 2022 год
Гороскопы

Личная жизнь и любовь в год Тигра: прогноз на 2022 год
Ангелы-2: ТОП-5 фактов о новом сезоне экшн-сериала
Анонсы на ТВ

Ангелы-2: ТОП-5 фактов о новом сезоне экшн-сериалаЭксклюзив

Популярное на сайте

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года

Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Популярное видео

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 8 выпуск от 02.11.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 8 выпуск от 02.11.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK