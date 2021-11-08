Гроші: смотреть выпуск онлайн от 08.11.2021

8 ноября на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Гроші. Новый выпуск программы Гроші от 08.11.2021 смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в новом выпуске программы Гроші : журналисты обнародуют факты контрабандой схемы корейских авто в Одессе.

Хотите сэкономить и купить машину в Южной Корее? Остерегайтесь мошенников! В Одессе таможенники организовали очередную коррупционную схему, к которой причастны бизнесмены, сотрудники СБУ и прокуратуры. Получив партию машин, дельцы искусственно завышают цену на авто, а затем предлагают украинцам вариант намного «выгоднее» – обратиться в частную компанию, где за взятку помогают оформить машину дешевле. Кто стоит за масштабной аферой, сколько таможенники заработали на простых украинцах и получат ли они свое наказание – смотрите в новом выпуске программы «Гроші».

Кроме того, не пропустите журналистское расследование из Запорожской области, где громада годами ведет борьбу против строительства карьера по добыче каолина. Кто скупает у местных земли, используя «серые схемы», правда ли, что под каолином находятся запасы других полезных ископаемых, которые излучают радиацию, и не обернется ли запланированное производство экологической катастрофой для региона, разбирались журналисты «Грошей».

А также подробности самых громких аварий, фигурантами которых становились дети бизнесменов и политиков: как «мажоры» откупаются от ответственности, сколько для «золотой молодежи» стоит свобода и чем закончилось скандальное дело Зайцевой в Харькове.

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным от 08.11.2021 смотрите в 19:30 на 2+2 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.