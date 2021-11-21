Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 13 выпуск (эфир от 21.11.2021)

21 ноября на СТБ выйдет 13 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 13 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Надежда живет в Полтаве и в последнее время ее знакомые стали замечать в городе женщину, которая как две капли воды похожа на нее. У Надежды закралась мысль, что у у нее может быть сестра-близняшка, и команда программы решила найти загадочную незнакомку. И когда возможная двойняшка Нади Татьяна появилась в студии проекта Тайны ДНК от 21.11.2021, то эксперты и гости были просто шокированы – Татьяна и Надежда действительно выглядят практически одинаково. Неужели детективам проекта удалось найти сестру Надежды?

13 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 21.11.2021 смотрите в 22:00 на СТБ и 24 ноября на нашем сайте tv.ua.