Холостячка 2 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
25 ноября 2021 07:00
Юлия Туренко
Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
instagram.com/zlata.ognevich
26 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу Холостячка-2. 11 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 11 выпуске реалити Холостячка-2
: Напряжение растет с каждой секундой, ведь на этой неделе «приговор» участникам будет выносить вся семья Холостячки! Кто шокирует маму Златы откровенным признанием, что не хочет заводить детей с её дочерью? А чьи назойливые признания в любви к Холостячке вызовут у её отца подозрения в неискренности? В ком отец Златы увидит ревнивца и мужчину, готового подавлять его дочь? А также – возвращение участника, которое шокирует всех конкурентов, ведь именно он растопит сердце Холостячки и займет место на Церемонии роз в шаге от финала!
11 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 26 ноября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.