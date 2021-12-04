Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

4 декабря 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
Пресс-служба Квартал 95

4 декабря на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Вечерний Квартал. Новые выпуски шоу Вечерний квартал 2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в выпуске от 04.12.2021 Вечернего Квартала: Что делать, когда жена просит поехать на дачу, а мужу ну совсем не хочется? Актер «Вечернего Квартала» Юрий Ткач вместе с актрисой «Женского Квартала» Ириной Гатун покажут, что в супружеских отношениях все средства хороши. Кто окажется победителем? Народный артист Украины Станислав Боклан покажет внуку, роль которого исполнил Владимир Мартынец, что в селе можно выращивать не только помидорчики и огурцы. Каким же необычным бизнесом он может похвастаться?

Новый выпуск шоу Вечерний квартал от 04.12.2021 смотрите в 20:20 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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