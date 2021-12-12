Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 05.12.2021)

5 декабря СТБ вышел 15 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 15 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Инна Рудницкая обратилась в проект Тайны ДНК 4 сезон 15 выпуск от 05.12.2021, чтобы успеть найти свою биологическую маму, пока страшная болезнь на забрала ее жизнь. Инна уже долгое время борется с онкологией, но рак пока что сильнее, и прогнозы врачей неутешительны. У главной героини остался один вопрос, который ей хотелось бы решить, если она преждевременно покинет этот мир. В проекте Тайны ДНК 2021 команда программы сделает все для того, чтобы найти кровных родственников Инны. Но неужели женщина уже знакома с ними? Что случилось в тот день, когда биологическая мама Инны отдала ее в руки другой женщины?

15 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 05.12.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.