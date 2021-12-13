Гроші: смотреть выпуск онлайн от 13.12.2021

13 декабря 2021 20:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Гроші: смотреть выпуск онлайн от 13.12.2021
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 13.12.2021
пресс-служба

13 декабря на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші. Новый выпуск программы Гроші от 13.12.2021 смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске программы Гроші: журналисты проекта расскажут, кто пытался продать должность в «Укроборонпроме» за полмиллиона долларов и почему мошенники до сих пор не наказаны.

Два года назад в Киеве правоохранители разоблачили дельцов, которые на протяжении месяца требовали у потерпевшего 500 тысяч долларов за руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпроме». Мошенники утверждали, что имеют влиятельные связи во власти, а поэтому с легкостью устроят назначение. Преступников задержали в момент передачи взятки, но несмотря на неопровержимые доказательства, они до сих пор не наказаны. Более того, аферисты продолжают проворачивать свои схемы и открывать новые незаконные бизнесы. В этот раз они создали сеть фейковых сайтов и требуют у жертв своих публикаций деньги. Кто стоит за этими шокирующими аферами и как им удается избежать наказания — подробности в журналистском расследовании программы «Гроші».

Кроме того, в новом выпуске зрители 2+2 узнают, сколько украинцы заплатят за организацию новогодних праздников в городах, где на украшения потратили рекордные миллионы, и как чиновники-коррупционеры зарабатывают на главных елках страны.

А также, не пропустите разоблачение наглых аферистов, которые под видом беспроигрышных лотерей обманывают украинцев. Как дельцы наживаются на простых гражданах, почему в Украине не перестают работать мошеннические конторы, как распознать дельцов и не потерять деньги, расскажут журналисты проекта.

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Сергеем Мальневым от 13.12.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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