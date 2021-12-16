Говорит Украина: Две жены африканского футболиста (эфир от 16.12.2021)

16 декабря 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Две жены африканского футболиста (эфир от 16.12.2021)
Говорит Украина: Две жены африканского футболиста (эфир от 16.12.2021)
пресс-служба канала Украина

16 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Две жены африканского футболиста.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Четыре года назад Наталья пошла на первое свидание с Пьером и сразу в него влюбилась! Пьер родом из Камеруна, учился на врача и играл за харьковский футбольный клуб! Но на седьмом месяце беременности Наталья скрылась от любимого! За два года мужчина видел сына только трижды! Как только Наталья подала на алименты, Пьер заявил, что он безработный и пригрозил отдать украинского сына своей камерунской жене! Какой будет встреча Натальи с камерунской соперницей? Какой незарегистрированный бизнес футболиста мы разоблачили? И как обезопаситься украинкам в отношениях с иностранцами?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите 16 декабря в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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