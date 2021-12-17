Говорит Украина: Шок на Волыни: почему мать бросила ребенка в отеле? (эфир от 17.12.2021)

17 декабря 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Шок на Волыни: почему мать бросила ребенка в отеле? (эфир от 17.12.2021)
Говорит Украина: Шок на Волыни: почему мать бросила ребенка в отеле? (эфир от 17.12.2021)
пресс-служба канала Украина

17 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Шок на Волыни: почему мать бросила ребенка в отеле?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Шокирующая находка на Волыни всколыхнула страну! Сергей нашел брошенного испуганного ребенка в соседнем номере, после четырех часов непрерывного крика! Администратор гостиницы объяснил, что ночью номер сняла молодая девушка с мужем, в комнату завели ребенка, а затем взрослые – пропали! Полиция объявила женщину в розыск, но ее местонахождение до сих пор не установили. Журналисты программы подняли на уши весь город и сделали почти невозможное! Почему мать бросила собственного ребенка именно в гостиничном номере? Где женщина скрывалась все это время? Какое загадочное признание она сделала журналистам ток-шоу? И что про ту ночь расскажет сам мальчик?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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