Говорит Украина: Шок на Волыни: почему мать бросила ребенка в отеле? (эфир от 17.12.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Говорит Украина: Шок на Волыни: почему мать бросила ребенка в отеле? (эфир от 17.12.2021) пресс-служба канала Украина

17 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Шок на Волыни: почему мать бросила ребенка в отеле?