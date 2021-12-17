Говорит Украина: Шок на Волыни: почему мать бросила ребенка в отеле? (эфир от 17.12.2021)

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Шокирующая находка на Волыни всколыхнула страну! Сергей нашел брошенного испуганного ребенка в соседнем номере, после четырех часов непрерывного крика! Администратор гостиницы объяснил, что ночью номер сняла молодая девушка с мужем, в комнату завели ребенка, а затем взрослые – пропали! Полиция объявила женщину в розыск, но ее местонахождение до сих пор не установили. Журналисты программы подняли на уши весь город и сделали почти невозможное! Почему мать бросила собственного ребенка именно в гостиничном номере? Где женщина скрывалась все это время? Какое загадочное признание она сделала журналистам ток-шоу? И что про ту ночь расскажет сам мальчик?