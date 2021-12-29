Дети против звезд 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 29.12.2021)

29 декабря 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дети против звезд 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 29.12.2021)
Дети против звезд-3: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 29.12.2021)
пресс-служба Нового канала

29 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск шоу Дети против звезд-3. 14 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 14 выпуске шоу Дети против звезд-3: Три талантливых ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. Соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова во всем нам известной игре «Крокодил», стоя на балансборде, отвечать на вопросы викторины. Продемонстрировать свой талант в индивидуальном батле, а в финале успешно пройти через полосу с препятствиями. Кто кого – рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А будет болеть и поддерживать участников – ведущий шоу Сергей Притула. На этой неделе вы увидите поединок хореографа Амадора Лопеса и 12-летнего Никиты Белецкого. Ребята будут демонстрировать разнообразные танцевальные фигуры, которые должны угадать участники их команд. А юморист Improv Live Show Валентин Михиенко вместе с Олесем Питюком сразятся в викторине на медицинскую тему. Кто одержит победу на этой неделе?!

13 выпуск шоу Дети против звезд-3 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Дети против звезд смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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