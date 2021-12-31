Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

31 декабря в 20:00 на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят новогодний выпуск проекта Вечерний Квартал. Новогодний вечерний квартал 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Традиционный новогодний выпуск программы Вечерний квартал , в котором зрители увидят свежий юмор на тему политики и бытовых проблем, а также неожиданные музыкальные дуэты. В гости к «Вечернему Кварталу» пришли: «Мумий Тролль», Оля Полякова, Олег Винник, Иван Дорн, София Ротару, Тина Кароль, MONATIK, Mozgi, DOROFEEVA, «Антитела».

«Мумий Тролль» исполнил свой хит «Утекай» вместе с актерами «Квартала», которые стали настоящим музыкальным бэндом: Евгений Кошевой сыграл на саксофоне, Степан Казанин и Юрий Великий на гитарах, Юрий Ткач на клавишах, а Владимир Мартынец на барабанах.

Также зрителей ждали необычные дуэты. «Мумий Тролль» исполнил песню «Медведица» с DOROFEEVA, а второй хит «Карнавала.нет» - с Иваном Дорном. Олег Винник спел в дуэте с Олей Поляковой.

MONATIK вместе с «Кварталом» исполнили две песни в новогоднем формате - «Зажигать/JoMo» и «Мріяти не шкідливо».

В гости к «Вечернему Кварталу» пришла самая завидная холостячка Украины и поп-дива Тина Кароль. И кому как не самому завидному холостяку «Квартала» Александру Пикалову помогать устроить ее личную жизнь? Актер «Вечернего Квартала» решил прямо на концерте зарегистрировать в Тиндере и Тину, и себя. Совпадет ли у кого-то пара?

Новогодний выпуск программы Вечерний квартал смотрите 31 декабря в 20:00 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.