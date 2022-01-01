Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 26.12.2021)

1 января 2021 17:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 26.12.2021)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 26.12.2021)
пресс-служба канала СТБ

26 декабря СТБ вышел 18 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 18 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 18 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

Одесситка Людмила в 18 выпуске наконец-то узнает свое этническое происхождение, так как найти своего биологического отца ей так и не удалось. И самый трогательный момент выпуска – кто из участников взял опеку над другим героем программы, который уже долго время живет в интерната с ужасными условимия?

18 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 2.12.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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