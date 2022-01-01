Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 26.12.2021)

26 декабря СТБ вышел 18 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 18 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Одесситка Людмила в 18 выпуске наконец-то узнает свое этническое происхождение, так как найти своего биологического отца ей так и не удалось. И самый трогательный момент выпуска – кто из участников взял опеку над другим героем программы, который уже долго время живет в интерната с ужасными условимия?

18 выпуск 4 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 2.12.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.