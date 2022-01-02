Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 41 выпуск от 06.11.2021
2 января 2021 11:10
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 41 выпуск от 06.11.2021
пресс-служба канала Интер
6 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: в этой программе шеф-повар Андрей Дромов продолжит делиться с телезрителями рецептами простых домашних блюд. Он начнет с выпечки – шеф-повар приготовит традиционные молдавские пирожки «Вэрзэре» с квашеной капустой; затем – филе минтая с апельсиновым перцем под сырной корочкой; и напоследок – лангет из говядины со сливочным соусом барбекю. А ведущий Андрей Доманский покажет фокус, благодаря которому заставит предметы левитировать.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 06.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.