Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 42 выпуск от 13.11.2021

2 января 2021 12:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 42 выпуск от 13.11.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 42 выпуск от 13.11.2021
пресс-служба канала Интер

13 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня:  шеф-повар Андрей Дромов продолжит делиться с телезрителями рецептами домашних блюд. В этом выпуске он расскажет, как приготовить идеальные для завтрака или перекуса воздушные хрустящие слойки с ветчиной, сыром и соусом бешамель; бархатный крем из цветной капусты с белой рыбой и миндальным соусом – для тех, кто следит за своей фигурой; а для любителей сытной и калорийной еды – пасту фузили с ароматным и пикантным рагу из нежнейшего кролика. А ведущий Андрей Доманский поделится интересными фактами о еде и здоровье.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 13.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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