Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 43 выпуск от 20.11.2021
2 января 2021 13:15
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 43 выпуск от 20.11.2021
пресс-служба канала Интер
20 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: В этой программе телезрителей ждет путешествие по удивительному миру кулинарии, во время которого шеф-повар Андрей Дромов поделится тремя рецептами домашних блюд: тарта фламбе; пряного плова на яблочном сидре с клюквой и изюмом; яблок в слоеном тесте с джемом, маком и орехами. А ведущий Андрей Доманский добавит в жизнь телезрителей немножко светлого волшебства из мира «Гарри Поттера».
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 20.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.