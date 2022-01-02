Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 44 выпуск от 27.11.2021

2 января 2021 14:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 44 выпуск от 27.11.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 44 выпуск от 27.11.2021
пресс-служба канала Интер

27 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня:  Осенние и зимние вечера просто созданы для общения в кругу семьи и посиделок с друзьями. А вот чем угощать и удивлять собравшихся дома гостей – телезрителям расскажут ведущие Андрей Дромов и Андрей Доманский. Для начала они рекомендуют приготовить картофельную закуску с сырным соусом; затем – говядину с запеченным маринованным луком и рисом басмати; а на десерт – тыкву, запеченную с апельсином, медом, корицей и орехами.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 27.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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