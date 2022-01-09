Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 45 выпуск от 04.12.2021

9 января 2022 19:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 45 выпуск от 04.12.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 45 выпуск от 04.12.2021
пресс-служба канала Интер

4 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня:  В этот раз шеф-повар Андрей Дромов поделится рецептами блюд, которые можно смело назвать кулинарными шедеврами: голландских блинчиков с жареными грибами и ветчиной; белой рыбы в сливочно-винном соусе, запеченной в картофеле; пряного пудинга с финиками и курагой под карамельным соусом. Что немаловажно: все эти блюда можно легко приготовить на собственной кухне из доступных продуктов.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 04.12.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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