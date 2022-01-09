Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 46 выпуск от 11.12.2021
9 января 2022 20:30
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 46 выпуск от 11.12.2021
пресс-служба канала Интер
11 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: В меню этой недели – простые и доступные блюда, которые достойны первых мест на кулинарных соревнованиях. Шеф-повар Андрей Дромов поделится тремя оригинальными рецептами: запеченных рулетиков из блинов с пряной курицей и сметанным соусом; свинины на кости, тушенной с грушей в цитрусово-коньячном соусе; сладких мини-слоек с тремя видами начинок. Но это еще не все! Вместе с ведущим Андреем Доманским шеф-повар проведет собственный чемпионат по поеданию лимонов с каменным лицом! Кто из ведущих осилит эту задачу и станет победителем?
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 11.12.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.