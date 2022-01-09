Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 47 выпуск от 18.12.2021
9 января 2022 21:30
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 47 выпуск от 18.12.2021
пресс-служба канала Интер
18 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: В этой программе шеф-повар Андрей Дромов приготовит блюдо, которое подойдет для завтрака или перекуса – закрытые слойки с ветчиной, сыром и маринованными грибами; в качестве обеда – рис с рыбой и овощами, запеченными под соусом «Морней»; а на ужин – сладкий перец, фаршированный индейкой с острыми колбасками, запеченный под сыром моцарелла. А ведущий Андрей Доманский протестирует новый способ нарезания лука, а также сыграет на пару с соведущим в игру из нашумевшего сериала «Игра в кальмара».
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 18.12.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.