Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 48 выпуск от 25.12.2021
9 января 2022 22:30
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 48 выпуск от 25.12.2021
пресс-служба канала Интер
25 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: В этой программе шеф-повар Андрей Дромов будет радовать телезрителей новыми рецептами кулинарных шедевров: хрустящих тарталеткок из слоеного теста с яйцом, ветчиной и сыром; запеченной под сыром полентой с говяжьим фаршем и беконом; кролика, запеченного с томатами в собственном соку, оливками и корнишонами. А ведущий Андрей Доманский создаст в студии атмосферу праздника и поделится интересными фактами из мира кулинарии и знаменитого фильма «Один дома».
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня от 25.12.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.