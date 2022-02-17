Таємниці ДНК 5 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 13.02.2022)

13 февраля на СТБ вышел 2 выпуск 5 сезона ток-шоу Таємниці ДНК. 2 выпуск 5 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Продолжение одной из самых непредсказуемых историй нового сезона. За помощью проекта обратилась девушка Марина с одной просьбой – доказать бывшему парню Алексею, что он отец 3-летней дочери. Однако в студии откроются совершенно новые подробности: правда ли, что Марина одновременно встречалась с 4 ребятами? Не бросит ли ее новый парень, приехавший поддержать на съемки? Тайны ДНК узнают, кто отец.

2 выпуск 5 сезона ток-шоу Таємниці ДНК от 13.02.2022 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.