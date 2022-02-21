Гроші: смотреть выпуск онлайн от 21.02.2022

21 февраля 2022 19:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 21.02.2022
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 21.02.2022
пресс-служба канала 2+2

21 февраля на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші. Новый выпуск программы Гроші от 21.02.2022 смотрите онлайн на TV.UA.

Читайте такжеПраво на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Смотрите в новом выпуске программы Гроші: Журналисты проекта расскажут, сколько миллионов из государственного бюджета выделили на Олимпиаду в этом году и почему наши спортсмены на фоне коллег выглядят, как «бедные родственники».

В Пекине состоялось громкое закрытие зимней Олимпиады-2022, но результаты украинской сборной сенсации не создали. По итогам соревнований Украина заняла только 25 место в общем рейтинге. Единственное серебро команде завоевал фристайлист Александр Абраменко. Что делать, чтобы мы получали больше наград, сколько миллионов из государственного бюджета выделили на подготовку украинских спортсменов и почему этого недостаточно, с какими проблемами сталкиваются олимпийцы во время подготовки и почему многим приходится тренироваться за границей – попытались выяснить журналисты программы «Гроші».

Также не пропустите журналистское расследование о рейдерском захвате детского спорткомплекса «Восход», на территории которого дельцы планируют возвести многоэтажки. Кто стоит за группой неизвестных, которая силой отбирает школу, воспитавшую десятки чемпионов и олимпийцев? И правда ли, что к этому причастна организация, участники которой живут в России, – ответы в новом выпуске программы «Гроші».

Кроме того, зрители 2+2 узнают шокирующую историю о том, как владелец огромной сети хостелов пытается отобрать у 82-летней киевлянки единственное жилье под свой бизнес: кто ради дорогих квадратных метров запугивает и терроризирует украинцев и как спасаться, если дельцы заприметят ваше жилье.

Новый выпуск программы Гроші от 21.02.2022 смотрите в 19:25 на канале 2+2 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

2+2 видео Грошi политика телешоу телешоу онлайн телешоу 2022

Материалы по теме

Ревизоры на пороге: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 21.02.2022)
Телешоу

Ревизоры на пороге: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 21.02.2022)
Марічка Падалко заговорила грузинською мовою на знак подяки Грузії за підтримку України
Новости

Марічка Падалко заговорила грузинською мовою на знак подяки Грузії за підтримку України
Ты меня никогда не забудешь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
Сериалы

Ты меня никогда не забудешь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
Говорит Украина: Ребенка на мороз, а я – на сайт знакомств? (эфир от 21.02.2022)
Телешоу

Говорит Украина: Ребенка на мороз, а я – на сайт знакомств? (эфир от 21.02.2022)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK