Гроші: смотреть выпуск онлайн от 21.02.2022

21 февраля на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші. Новый выпуск программы Гроші от 21.02.2022 смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в новом выпуске программы Гроші : Журналисты проекта расскажут, сколько миллионов из государственного бюджета выделили на Олимпиаду в этом году и почему наши спортсмены на фоне коллег выглядят, как «бедные родственники».

В Пекине состоялось громкое закрытие зимней Олимпиады-2022, но результаты украинской сборной сенсации не создали. По итогам соревнований Украина заняла только 25 место в общем рейтинге. Единственное серебро команде завоевал фристайлист Александр Абраменко. Что делать, чтобы мы получали больше наград, сколько миллионов из государственного бюджета выделили на подготовку украинских спортсменов и почему этого недостаточно, с какими проблемами сталкиваются олимпийцы во время подготовки и почему многим приходится тренироваться за границей – попытались выяснить журналисты программы «Гроші».

Также не пропустите журналистское расследование о рейдерском захвате детского спорткомплекса «Восход», на территории которого дельцы планируют возвести многоэтажки. Кто стоит за группой неизвестных, которая силой отбирает школу, воспитавшую десятки чемпионов и олимпийцев? И правда ли, что к этому причастна организация, участники которой живут в России, – ответы в новом выпуске программы «Гроші».

Кроме того, зрители 2+2 узнают шокирующую историю о том, как владелец огромной сети хостелов пытается отобрать у 82-летней киевлянки единственное жилье под свой бизнес: кто ради дорогих квадратных метров запугивает и терроризирует украинцев и как спасаться, если дельцы заприметят ваше жилье.

Новый выпуск программы Гроші от 21.02.2022 смотрите в 19:25 на канале 2+2 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.