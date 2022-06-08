Один за всіх: Боротьба за життя у бункерах Азовсталі – дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

5 червня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск гостросоціального проекту Один за всіх. Нові випуски ток-шоу Один за всіх 2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у новому випуску проекта Один за всіх : Трагедія Азовсталі назавжди залишиться у серці кожного українця. У 5 спецвипуску Один за всіх 2022 герої проекту розкажуть про болісний досвід двох пекельних місяців у бункерах, а експерти поділяться порадами, як вижити та допомогти іншим.

Наталію Бабеуш назвали Тіткою Суп, адже вона готувала їжу для всіх мешканців її укриття. Хоробра героїня проекту Один за всіх від 05.06.2022 працювала на польових кухнях, ризикуючи власним життям. Наталія зізналася, що її непокоїть брак медичних знань, адже через постійні авіаудари могло статися що завгодно. Як допомогти людині, яка отримала поранення? Військовий медик Володимир Воліков покаже, як надати першу медичну допомогу при пораненнях. Дізнайтесь прямо зараз поради експертів з виживання в укриттях - дивіться онлайн проект Один за всіх 18 сезон 5 спецвипуск від 05.06.2022!

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