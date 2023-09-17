Супермама 6 сезон 10 випуск від 12.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 10 випуску проєкту Супермама 6 сезон: другою на цьому тижні іспит із материнства складатиме мама-фермерка Жанна. Вона зізнається, що любить порядок, самостійність та дисципліну. Жанна – найвідоміша фермерка Полтавщини. У її володінні 250 гектарів землі під зернові культури та 18 теплиць. Її овочі мають дуже великий попит, адже вони дуже смачні та екологічно чисті. Жанна вважає себе супермамою, яка гідно виховує дітей. А що суперниці скажуть про її виховні методи та стосунки в родині? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 10 випуск від 12.09.2023.