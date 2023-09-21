Супермама 6 сезон 11 випуск від 13.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться в 11 випуску проєкту Супермама 6 сезон: третьою на цьому тижні іспит із материнства складатиме мама-«Міс Полтава» Альона. Героїні 33 роки, і разом з чоловіком вона виховує 9-річну дочку Лізу. Альоні дуже важливо завжди виглядати ідеально, тому свою доньку вона змалечку привчає доглядати за собою. Ліза ходить до салонів краси разом з мамою, знається на брендах і щодня змінює свій образ. Як суперниці відреагують на такий підхід до виховання? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 11 випуск від 13.09.2023.