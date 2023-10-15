Голос країни 13 сезон 7 випуск від 15.10.2023 дивитися онлайн

15 жовтня 2023 20:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Голос країни 13 сезон 7 випуск від 15.10.2023 дивитися онлайн
Голос країни 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 15.10.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

15 жовтня на телеканалі «1+1 Україна» і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск шоу Голос країни 13 сезон. 7 випуск проєкту Голос країни 13 сезон від 15.10.2023 дивіться онлайн на TV.UA.

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Сьогодні глядачі побачили сьомий епізод наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни 13 сезон. Відбувся перший з двох півфіналів, який вперше пройшов у форматі «кросбатлів». Оновлений формат півфіналу відбувся за новими правилами. Відтепер учасники з різних команд змагалися між собою. Під час ефіру тренер кидав виклик іншому тренеру, виставляючи на сцену свого учасника, а той в свою чергу приймав виклик і запрошував на сцену такого вокаліста, який став своєму опоненту достойним конкурентом. На сцені учасники по черзі заспівали підготовлені пісні, а переможця «кросбатлу» обирали глядачі у залі завдяки спеціальному застосунку у своїх телефонах. На голосування у глядачів було 30 секунд, після чого ведучі проєкту Катерина Осадча та Юрій Горбунов оголошували переможців «кросбатлу». Цікаво, що тренерам доводилося приймати рішення просто на сцені, кого ж із учасників своєї команди відправити батлитись із суперником. 

За правилами «кросбатлів», у прямий ефір може пройти різна кількість учасників з кожної команди.

7 випуск проєкту Голос країни 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Голос країни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Відео будуть з'являтися відповідно до виступів учасників в ефірі каналу 1+1 Україна о 21:00.

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