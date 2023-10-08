Голос країни 13 сезон 6 випуск від 08.10.2023 дивитися онлайн
8 жовтня на телеканалі «1+1 Україна» і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск шоу Голос країни 13 сезон. 6 випуск проєкту Голос країни 13 сезон від 08.10.2023 дивіться онлайн на TV.UA.
6 випуск проєкту Голос країни 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Голос країни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.
Відео виступів учасників будуть з'являтися відповідно до ефіру проєкту Голосу країни 8 жовтня о 21.00 на каналі 1+1 Україна.