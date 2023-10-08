Голос країни 13 сезон 6 випуск від 08.10.2023 дивитися онлайн

8 жовтня 2023 19:07 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Голос країни 13 сезон 6 випуск від 08.10.2023 дивитися онлайн
Голос країни 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 08.10.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

8 жовтня на телеканалі «1+1 Україна» і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск шоу Голос країни 13 сезон. 6 випуск проєкту Голос країни 13 сезон від 08.10.2023 дивіться онлайн на TV.UA.

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Сьогодні глядачі побачили шостий епізод наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни 13 сезон. DOROFEEVA, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та Іван Клименко за допомогою вокальних батлів продовжили вибирати найсильніших вокалістів країни.

6 випуск проєкту Голос країни 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Голос країни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Відео виступів учасників будуть з'являтися відповідно до ефіру проєкту Голосу країни 8 жовтня о 21.00 на каналі 1+1 Україна.

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