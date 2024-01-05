Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 13 випуск від 23.12.2023 дивитися онлайн

5 січня 2024 19:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 13 випуск від 23.12.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 23.12.2023)
Пресслужба каналу СТБ

23 грудня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 13 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 23.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 13 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: Євген Клопотенко разом із Настею Каменських приготує відому традиційну страву, розкриє таємниці гречки, розповість два рецепти смачнючих соусів і покаже унікальний фрукт, який увійшов до гастрономічного атласу «Ковчег смаку України». Тим часом співачка Настя Каменських відверто розповість про свою реакцію на хейт, стосунки з Потапом, російськомовний репертуар і теплі дитячі історії. Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 13 випуск від 23.12.2023.

13 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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