Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 13 випуск від 23.12.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 23.12.2023)
Пресслужба каналу СТБ
23 грудня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 13 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 23.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 13 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: Євген Клопотенко разом із Настею Каменських приготує відому традиційну страву, розкриє таємниці гречки, розповість два рецепти смачнючих соусів і покаже унікальний фрукт, який увійшов до гастрономічного атласу «Ковчег смаку України». Тим часом співачка Настя Каменських відверто розповість про свою реакцію на хейт, стосунки з Потапом, російськомовний репертуар і теплі дитячі історії. Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 13 випуск від 23.12.2023.