Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 14 випуск від 30.12.2023 дивитися онлайн

13 січня 2024 13:28 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 14 випуск від 30.12.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 30.12.2023)
Пресслужба каналу СТБ

30 грудня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 14 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 30.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 14 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: латиноамериканець з українським серцем Амадор Лопес і амбасадор української кухні Євген Клопотенко влаштують справжній карнавал зі смачними стравами й цікавими традиціями. Шеф перетворить традиційні латиноамериканські емпанадас у караїмські пиріжки, а також поділиться неймовірною закарпатською стравою, якою ви точно захочете пригостити родину! А чого Амадор навчить Євгена? Як можна станцювати рецепт? І які українські страви полюбляє мама хореографа? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 14 випуск від 30.12.2023.

14 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 30.12.2023)
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