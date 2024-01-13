Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 14 випуск від 30.12.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 30.12.2023)
Пресслужба каналу СТБ
30 грудня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 14 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 30.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 14 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: латиноамериканець з українським серцем Амадор Лопес і амбасадор української кухні Євген Клопотенко влаштують справжній карнавал зі смачними стравами й цікавими традиціями. Шеф перетворить традиційні латиноамериканські емпанадас у караїмські пиріжки, а також поділиться неймовірною закарпатською стравою, якою ви точно захочете пригостити родину! А чого Амадор навчить Євгена? Як можна станцювати рецепт? І які українські страви полюбляє мама хореографа? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 14 випуск від 30.12.2023.