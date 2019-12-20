В Киеве открывается резиденция Санта Клауса

20 декабря, перед католическим Рождеством, на столичном Певческом поле появится сказочная резиденция Санта Клауса.

Он зажжет праздничные световые инсталляции, которые размещены на территории парка в рамках Фестиваля гигантских китайских фонарей, и новогоднюю елку как символ приближения торжества.

Сказочный гость будет располагаться в главном шатре парка и каждый желающий сможет пообщаться с Сантой, рассказать ему о своих заветных мечтах, или описать их в открытке и повесить на елку желаний. Гости фестиваля также смогут сделать селфи с Сантой и сфотографироваться на фоне гигантских инсталляций, украшенных десятками тысяч LED-ламп.

Кроме того, посетителей Фестиваля ждет яркая развлекательная программа, огненное шоу, выступление китайских артистов и конечно- ароматный глинтвейн!

Резиденция будет работать с 20 декабря до 2 февраля.

Адрес: ул. Лаврская,33

Вход: по билетам