Куда пойти в Киеве 25–26 января 2020 (афиша)

24 января 2020 16:40 Александр Кива
Куда пойти в Киеве 25–26 января 2020 (афиша)

Театрально-концертный Киев предлагает множество вариантов интересного досуга: можно провести активный выходной на свежем воздухе или же душевный вечер в компании любимых артистов.

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Выбирайте, что вам больше приглянется, и отдыхайте в свое удовольствие!

Зимова Країна на ВДНГ

  • Где: станция метро «Выставочный центр»
  • Когда: 24–26 января, с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)
  • Сколько: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн / Купить билеты.

Новогодне-рождественские праздники закончились, но мероприятия в парке-фестивале «Зимова Країна на ВДНГ» продолжаются. Здесь можно весело и с пользой провести целый день – локаций и активностей хватает. Всех, кто увлекается захватывающими спусками, порадуют крутые тюбинговые горки (детская высотой 4 метра и взрослая на 9 метров), любителей покататься на коньках – большой каток, ценителей искусства – парк ледовых скульптур с героями планирующегося в прокате мультфильма «Мавка. Лісова пісня». Тем, кто любит животных и природу, рекомендуем посетить контактный зоопарк Animal Park и павильон «Планета бабочек». А подкрепиться и отдохнуть можно в ресторанчиках или за столиками возле ларьков, которые предлагают большой выбор напитков и закусок. Пятый сезон фестиваля ждет своих гостей до 1 марта 2020 года и обещает еще много интересного.  

 Выставка костюмов «Магия кино»

  • Концерт-холл ВДНГ, метро «Выставочный центр»
  • 24–26 января, 12:00–20:00
  • Сколько: 90–390 грн. Детям до 3 лет в сопровождении родителей бесплатно / Купить билеты.

Во время просмотра фильмов, телесериалов и шоу-проектов мы восхищаемся красотой и масштабностью действа, даже не задумываясь, какая огромная работа проведена для того, чтобы порадовать нас.  А всем, кто хочет понаблюдать изнутри процесс создания этого волшебного мира, рекомендуем посетить выставку костюмов «Магия кино». Совместный проект компаний FILM.UA Group и StarLight Entertainment стартовал 18 января на ВДНГ.
Посетители познакомятся поближе с процессом производства кино- и телепроектов, увидят, как усердно трудятся все работники, задействованные в этом процессе, и какую важную роль в нем играет художественное оформление. А лучшим подтверждением этому служит настоящая изюминка мероприятия — коллекция уникальных костюмов, созданным специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Зрители несомненно узнают здесь костюмы со съемок исторического боевика «Захар Беркут», мелодрамы «Віддана», телесериала «Кріпосна», с показов спектакля «Викрадена принцеса» и 5D-шоу «Winterra. Легенда казкового краю». Кроме того, здесь есть экспозиция с невероятно красивыми образами из капсульной коллекции MAVKA, на которую создателей вдохновили герои мультфильма «Мавка. Лісова пісня» (его премьера ожидается в 2021 году, а персонажи представлены в Замке ледовых скульптур на ВДНГ до 1 марта).

Фантом Вселенной!

  • Где: центр семейного досуга Teleport360, ВДНГ, павильон 10
  • Когда: 24 января, 19:00
  • Сколько: 100 грн / Купить билеты.

Документальный фильм производства Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, США (ведет исследования в области энергетики и открыла множество новых химических элементов), рассказывает о поисках загадочного космического вещества – темной материи. В массе-энергии Вселенной эта гипотетическая форма составляет около 25%, но не участвует в электромагнитном взаимодействии, потому недоступна прямому наблюдению и проявляется только в гравитационном взаимодействии. В фильме можно наблюдать один из вариантов зарождения темной материи во время Большого взрыва и будущие открытия ее на Большом адронном коллайдере. Для всех, кто увлекается космическими исследованиями и историей нашей Вселенной – возникновением, составом, развитием и почему она именно такая, какой предстает перед нами.
Продолжительность фильма 40 минут, на английском и русском языках.

Мы научимся печь пироги

 

  • Где: Театр на Михайловской, Верхняя сцена
  • Когда: 24 января, 19:00
  • Сколько: 250 грн / Купить билеты.

Пронзительная история о переплетении мира грез иллюзий с реальной жизнью. Что  важнее: спокойствие и стабильность или же мечта о чем-то, поглубже спрятанном в сердце, которая все-таки бередит душу? Эти вопросы не дают покоя героям – молодым ребятам, которые учатся жить, любить и быть счастливыми, страдают и набивают шишки, без которых редко приходит опыт.
Но в любой, даже самой сложной ситуации можно поставить любимую музыку, испечь пироги к чаю и пригласить в гости того, кого так хотелось увидеть, пусть даже мысленно… и наконец почувствовать себя счастливым.

Ада Роговцева «С теми, кого люблю...»

 

  • Где: Дом офицеров
  • Когда: 24 января, 19:00
  • Сколько: 150–280 грн / Купить билеты.

Творческие встречи легенды украинского театра и кино Ады Роговцевой уже стали доброй традицией. За плечами выдающейся актрисы – много десятилетий опыта, десятки сыгранных ролей и сотни выходов на сцену. Этим опытом, а также своей любовью и душевным теплом артистка с удовольствием делится с гостями. Мероприятия с Адой Николаевной всегда проходят в легкой непринужденной атмосфере, полной жизненных историй, веселых и не очень, от хозяйки вечера и ее коллег.
В этот раз зрители услышат отрывки из спектаклей «Будьте как дома», «Похоже на счастье», «Варшавская мелодия 2», «Вася должен позвонить», фрагменты из кинофильмов, поэтические произведения и монологи, пообщаются с любимыми актерами. Длительность: 1 час 50 минут (без антракта), на украинском и русском языках.

Вечерний Квартал. Новогодняя программа

 

  • Где: Freedom Hall
  • Когда: 24 января 2020 г, 20:00
  • Сколько: 2000–4000 грн / Купить билеты.

Всем, кто готов искренне посмеяться над комическими ситуациями в стране и политике, не стоит пропускать праздничный новогодний концерт признанных мастеров юмора и сатиры – Студии «Квартал 95». Авторский и актерский цех компании не так давно пополнился участниками «Лиги смеха» Юрием Ткачом и Владимиром Мартынцом. И теперь обновленная команда уже вовсю трудится над новыми искрометными шутками и зрелищными номерами, которые будут посвящены смешным и скандальным моментам ушедшего года и прогнозам на наступивший. Приглашаем провести два часа в компании лучших комиков Украины. 

Доктор Айболит

 

  • Где: Театр кукол на левом берегу Днепра
  • Когда: 25 января, 11:00, 13:00, 17:00
  • Сколько: 80 грн / Купить билеты.

Мюзикл по мотивам доброй и поучительной сказки Корнея Чуковского, в котором примут участие не только актеры, но и настоящие врачи – хор медработников. При помощи кукол они предстанут перед маленькими зрителями в образах знакомых всем героев: доктора Айболита с его помощниками Попугаем и Крокодилом, больных зверушек, Робинзона, пиратов и кровожадного разбойника Бармалея. Сквозь бури и шторм, через много стран и континентов отправится добрый доктор в путь, чтобы спасти несчастных заболевших зверей Африки. И выстоит он во всех невзгодах и противостояниях, и сможет вылечить всех больных.
Спектакль порадует зрителей множеством прекрасных музыкальных и танцевальных вставок в исполнении артистов театра. Длительность: 50 минут, на украинском языке, для детей от 3 лет.

Haydamaky

 

  • Где: Docker Pub
  • Когда: 25 января, 22:00
  • Сколько: 150–1575 грн / Купить билеты.

Известный украинский этно-рок-бэнд в следующем году отмечает 30-летие. За свою карьеру музыканты, выступающие, как они сами говорят, в стиле kozak rock, выпустили 8 собственных альбомов и представляли Украину на крупнейших европейских фестивалях. В последние годы группа порадовала поклонников новой акустической программой «Гайдамаки. Думи про рок» – старинными казацкими думами в новой обработке, а также проектом Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky – альбомом на слова Адама Мицкевича, созданным совместно с польским писателем Анджеем Стасюком. Приглашаем зарядиться невероятной казацкой энергией и насладиться драйвовой музыкой в исполнении любимого коллектива. 

Алексей Горбунов

 

  • Где: Caribbean Club
  • Когда: 25 января, 19:00
  • Сколько: 590–2600 грн / Купить билеты.

Харизматичного Алексея Горбунова знают не только как актера, сыгравшего множество ролей в кино, театре и на телевидении, но и как музыканта, лидера группы «Грусть пилота». Петь он мечтал еще с юности, и однажды, во время работы администратором клуба, решил осуществить эту мечту – так родился проект, с которым артист уже много лет успешно выступает в Украине и за рубежом.
На 25 января, ко дню рождения Владимира Высоцкого, Алексей и группа «Грусть пилота» готовят памятный вечер под названием «Высоцкий». Песни на стихи Владимира Семеновича и душевное исполнение Алексея Горбунова гарантируют поклонникам превосходный концерт, который надолго останется в памяти.

Лебединое озеро

 

  • Где: Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского
  • Когда: 26 января, 14:00
  • Сколько: 200–900 грн / Купить билеты.

Всем нам с детства известна эта прекрасная история, основанная на легенде о девушке, превращенной в лебедя, о зачарованном лесном озере, о прекрасном принце и жестоком хозяине озера, о любви и о борьбе добра со злом. В этот раз ее представят артисты Днепропетровского академического театра оперы и балета – труппа практически в полном составе дает единственный показ в Киеве своей знаменитой постановки перед европейскими гастролями. Прекрасная музыка Петра Чайковского и мастерское исполнение симфонического оркестра под руководством талантливого молодого дирижера Назара Яцкива как нельзя лучше дополнят красоту происходящего  на сцене волшебного действа.
Балет в трех актах, продолжительность: 3 часа. Постановка Мариуса Петипа в современной редакции.

Очень страшная экскурсия

 

  • Когда: 26 января, 14:00
  • Где: метро «Крещатик»
  • Сколько: 100 грн / Купить билеты.

Всех любителей тайн, слухов и загадок приглашаем на экскурсию, которая поведает немало мистических фактов об истории Киева. Во время прогулки по центру столицы экскурсовод проведет гостей к зданиям, издавна окутанным легендами. Поговаривают, что где-то там есть даже вход в потусторонний мир, и, возможно, кто-то из его обитателей будет незримо сопровождать группу. Приготовьтесь узнать о домах с привидениями, секретных ходах, особняке черной вдовы, замке оборотней, таинственных знаках некоего братства, доме с полтергейстом и многом другом. В атмосфере загадочности и будоражащих кровь рассказов время пробежит незаметно, а воспоминания об «Очень страшной экскурсии» останутся с вами надолго. 

Начало экскурсии: метро «Крещатик», верхний выход на улицу Институтскую, окончание: Оперный театр, ул. Владимирская. Продолжительность: 2,5–3 часа.

 

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