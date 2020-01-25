Шоу красочных львов, поющие чаши и мастер-класс по оригами: на «Дарынке» отпразднуют китайский Новый год

25 января 2020 11:21 Александр Кива
Шоу красочных львов, поющие чаши и мастер-класс по оригами: на «Дарынке» отпразднуют китайский Новый год
Шоу красочных львов, поющие чаши и мастер-класс по оригами: на «Дарынке» отпразднуют китайский Новый год

На выходные в Китай! 25-26 января маркет-молл «Дарынок» перенесет посетителей в колоритную китайскую культуру.

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В программе – традиционные представления с танцами огромных разноцветных львов, практика работы с тибетскими поющими чашами, индивидуальные рекомендации обустройства дома по фэн-шуй, а также древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Nǐ hǎo (кит. – привет), яркий уикенд! Все активности развлекательной программы – бесплатные.

Шоу китайских львов

Главной фишкой праздника станет танцевальное представление с львами, без которого не проходит ни одно празднование Нового года в Китае. Традиция изображения эмоций мистического животного с помощью палитры разнообразных движений имеет 3000-ю историю и символизирует процветание, счастье и удачу. А в эти выходные – пройдет на «Дарынке» в зоне Wi-Fi и передаст атмосферу праздника всем посетителям. Время начала шоу: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

Практика фэн-шуй

С 14:00 до 18:00 гости смогут получить индивидуальную консультацию обустройства дома от специалиста по фэн-шуй, который разработает персональную карту по расчетам теории Летящих Звезд и сетки Багуа. Участники также получат сертификат на танцевальное занятие в качестве подарка.

Игра на поющих чашах

«Космические» звуки тибетских поющих чаш будут наполнят «Дарынок» на протяжении всех выходных. Посетители смогут самостоятельно поиграть на чаше и получить инструкции от профессионала.

Искусство оригами

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Дополнит тематическое мероприятие мастер-класс по оригами. Создание различных объемных фигурок в виде птиц, животных и цветов станет хорошим времяпрепровождением для всей семьи.

Активности в рамках празднования китайского Нового года пройдут в зоне Wi-Fi.

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